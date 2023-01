Prihvaćene sve prijave kandidata za vrhovnog državnog tužioca

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet prihvatio je sve prijave kandidata na javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca.

“Na sjednici, kojom je predsjedavao zamjenik predsjednice Tužilačkog savjeta Nikola Samardžić, nije donijeta odluka o odbacivanju prijava kandidata na javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca”, kaže se u saopštenju Tužilačkog savjeta.

Kako se dodaje, donijet je zaključak da Sekretarijat Tužilačkog savjeta sačini listu kandidata i da je, shodno odredbama Zakona o Državnom tužilaštvu, dostavi proširenoj sjednici Vrhovnog državnog tužilaštva na dalji postupak.

