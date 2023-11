Prepoznato da MUP i policija žele dodatni iskorak u borbi protiv organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA) – Direktorica EUROPOL-a Katrin de Bol rekla je da je prepoznato da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije žele da naprave dodatni iskorak u borbi protiv organizovanog kriminala u narednom period.

Iz MUP-a su rekli da se De Bol u Briselu sastala s ministarom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem.

Na sastanku je, kako se navodi, istaknuta odlična saradnja između MUP-a i EUROPOL-a, sa jasnom voljom sa obje strane da se u budućem periodu saradnja dodatno ojača.

Navodi se da je De Bol uputila snažne izraze podrške EUROPOL-a, jer je prepoznato da MUP i UP žele da naprave dodatni iskorak u borbi protiv organizovanog kriminala u narednom periodu.

De Bol je naglasila da je evidentna velika važnost u borbi protiv djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i da će usljed toga aktivnosti koje se sprovode uz pomoć EUROPOL-a, u narednom periodu biti dodatno intenzivirane kako bi se zajednički stalo na put ovom obliku kriminalnih aktivnosti.

U tom pravcu kroz saradnju sa EUROPOL-om MUP će, kako se dodaje, imati dodatne pogodnosti i alate na raspolaganju.

Na sastanku je, kako se navodi, istaknuta važnost podataka koji su dostavljeni Crnoj Gori presretanjem komunikacije preko aplikacije Skaj /Sky/, u procesu otkrivanja počinilaca krivičnih djela.

U saopštenju se kaže da aktivnosti koje se trenutno realizuju u MUP-u su ohrabrujuće i prepoznate su kao osnaživanje institucije koja u narednom periodu treba da bude snažna podrška radu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Šaranović je, kako se dodaje, istakao da će apsolutno svi kapaciteti MUP-a biti na raspolaganju SDT-u u procesu uspostavljanja vladavine prava.

On je upoznao De Bol da je Crna Gora kao nacionalne prioritete u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, prepoznala visokorizične organizovane kriminalne grupe, krijumčarenje narkotika, korupcija sa posebnim fokusom na korupciju na visokom nivou, ilegalne migracije i trgovina ljudima , krijumčarenje akciznih roba – s fokusom na cigarete, sajber kriminal.

„Konstatovano je da je tokom ove godine policija Crne Gore ostvarila zapažene rezultate u oblasti suprotstavljanja ilegalnim migracijama posebno kroz kontinuirane zajedničke aktivnosti međunarodne operativne policijske saradnje sa EUROPOL-om i partnerskim službama iz Evropske unije (EU) i regiona“, kaže se u saopštenju.

Šaranović je naveo da se strateški i operativni prioriteti, u skladu sa policijsko-obavještajnim modelom, sistemski i kontinuirano usklađuju sa EU i EUROPOL-om kroz EMPACT.

U saopštenju se dodaje da su Šaranović i De Bol konstatovali da prvi koraci 44. Vlade jasno pokazuju snažno opredjeljenje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„I istaknuta su očekivanja da će potrebni rezultati biti isporučeni u najkraćem roku, što će uticati i na ispunjavanje privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24“, dodaje se u saopštenju.

Zaključeno je da se samo zajedno, jačanjem saradnje, može efikasno odgovoriti savremenim izazovima bezbjednosti.

