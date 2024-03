Preminula Danijela Marković

Podgorica, (MINA) – Pravnica i nekadašnja poslanica Socijalističke narodne partije (SNP) Danijela Marković preminula je u 66. godini.

Marković je ranije bila angažovana i na poziciji sekretarke Sekretarijata za opšte poslove i društvene djelatnosti u Opštini Berane.

Ona je 2020. godine bila i kandidatkinja za vrhovnu državnu tužiteljku.

Marković će biti sahranjena danas na groblju u Pešcima.

