Premijera pozorišne predstave Neko bolje mjesto 23. septembra

Podgorica, (MINA) – Premijera pozorišne predstave

Neko bolje mjesto, reditelja Andrije Mugoše i producentkinje Anje Kečalović, biće održana 23. septembra u podgoričkom Kulturnom centru 201 Engaging space, saopšteno je iz producentskog tima predstave.

Navodi se da predstava govori o mladom paru, u svojim ranim tridesetim godinama, koji donosi odluku da napusti zemlju kako bi izgradio bolji život u inostranstvu.

“Noć prije planiranog odlaska, muškarac saopštava djevojci da neće moći da krene sa njom. U toku večeri započinje igra međusobne manipulacije, kako bi ostvarili svoje sebične porive – da ostanu zajedno ili da se upute ka obećavajućoj destinaciji. Kako noć odmiče, jedno drugom otkrivaju detalje koje nisu uspjeli da iskomuniciraju tokom veze”, piše u saopštenju.

Pozorišni projekt Neko bolje mjesto podržao je Kulturni centar 201 Engaging space, koji je u saradnji sa producentskom kućom KA Productions, doprinio njegovoj realizaciji.

“Tim predstave je sastavljen od profesionalnih pojedinaca. Andrija Mugoša će se ovoga puta prikazati kao pozorišni redatelj i dramaturg, a Anja Kečalović kao pozorišna producentkinja. Armin Behrem je dramaturg, a Milica Šćepanović i Jovan Krivokapić su glumci. Jelena Ivančević je scenografkinja, dok je Milica Pejović odgovorna za marketing”, piše u saopštenju.

Za dizajn plakata zadužene su Ana Ivanović i Sara Lakićević, za kompoziciju Lado Raičković, dok je Dušan Vojinović tehnička podrška.

Najavljeno je da će predstava biti igrana i 24. i 25. septembra u prostoru Kulturnog centra 201 Engaging space, u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS