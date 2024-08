Povući predlog da ministar razrješava direktore škola

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je ministarku prosvjete, nauke i inovacija Anđelu Jakšić Stojanović da utiče na Pokret Evropa sad (PES) da iz Predloga izmjena Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju povuče dio koji se odnosi na imenovanje direktora škola.

Iz te nevladine organizacije su ocijenili da vraćanje zakonskog rješenja, po kojem direktore škola bira i razriješava ministar/ka prosvjete, nije dobro.

Viša pravna savjetnica u CGO-u, Snežana Kaluđerović, kazala je da se time ponovo uspostavlja ranije dokazano štetan model neprimjerenog političkog uticaja i kontrole zaposlenih u prosvjeti.

Kaluđerović je podsjetila da u prosvjeti ima preko 14 hiljada zaposlenih.

„Što uz članove porodice predstavlja ozbiljan glasački rezervoar partije koja ima resornog ministra“ kazala je Kaluđerović.

Prema njenim riječima, CGO je duže od deceniju kritikovao takvo rješenje kao ograničavajuće u neophodnom kvalitativnom unaprjeđenju obrazovnog procesa i zagovarao uspostavljanje školskih odbora.

Kaluđerović je kazala da je činjenica da, nažalost, ti školski odbori kroz prethodne izmjene zakona nijesu dovoljno dobro definisani.

“I da se mora intervenisati kako bi se jasno propisali uslovi koje moraju ispunjavati članovi školskih odbora, kao i koja su ograničenja za njihovo članstvo, a dodatno treba procijeniti i postojeću strukturu po kategorijama”, dodala je Kaluđerović.

Ona smatra da se mora jasnije precizirati nadležnost i kaznene odredbe za članove školskih odbora ukoliko na bilo koji način opstruiraju rad tog tijela u vršenju svojih nadležnosti.

“Pokazalo se i da dosadašnji predstavnici Ministarstva u školskim odborima nijesu zastupali interese Vlade, pa i načinu njihovog odabira treba pristupiti pažljivije”, rekla je Kaluđerović.

Kako je navela, CGO izražava zabrinutost što se, umjesto predloga koji bi vodio održivom odgovoru na probleme u radu školskih odbora, koristi situacija da se vrati staro i nedemokratsko rješenje koje odgovara vlastima, a suprotno je javnom interesu.

“Ne bi nas čudilo da u Skupštini ruku za to rješenje podignu oni koji su kroz svoje izborne programe obećavali da će onemogućiti da ikada više ministar bira i razrješava direktore, jer ne bi bilo prvi put da pogaze obećanja ako cijene da im ugrožavaju partijski interes”, kazala je Kaluđerović.

Ona je rekla da je minimum koji očekuju od resorne ministarke Anđele Jakšić Stojanović, za čiji su se ostanak na toj poziciji i javno založili, da bude brana razornim partijskim uticajima na već ozbiljno devastiran obrazovni sistem u Crnoj Gori.

“Od ministarke očekujemo da utiče na sopstvenu partiju, PES, da povuče ovaj dio predloga izmjena i dopuna Zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju”, poručila je Kaluđerović.

Ona je kazala da očekuju da resorna ministarka hitno pristupi inkluzivnom procesu konsultacija kako bi se našlo sistemsko rješenje za izazove koje je donijelo uspostavljanje školskih odbora po, kako je rekla, takođe, naopakoj mjeri prethodnih vlada i parlamentarnih većina.

“CGO cijeni da nema oporavka obrazovnog sistema niti njegove modernizacije, a posebno ne u dijelu uspostavljanja kritičkog mišljenja koje je u osnovi dobrog obrazovanja, bez disanja tog sistema van partijskih stega”, navodi se u saopštenju Kaluđerović.

Ona je dodala da je dio te demokratizacije da pojedinac više nikad ne smije imati onaj nivo kontrole nad imenovanjima i razriješenjima koji je imao u ranijem sistemu.

