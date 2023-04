Potrebno povećanje kvota za žene na izbornim listama na 40 odsto

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je potrebno povećati kvote za žene na izbornim listama na 40 odsto, kako bi žene ostvarile sve svoje potencijale, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Đurović je, na regionalnoj konferenciji “Žene od uticaja 2023: Na sceni”, izrazila zadovoljstvo zbog činjenice da se na važnim političkim pozicijama nalazi sve veći broj žena.

Tome su, prema njenim riječima, u velikoj mjeri doprinijeli i poslednji lokalni izbori održani u više opština.

“Ipak, primjera radi, oblast bezbjednosti oduvijek bila zatvorena za žene, pa tako nijedna žena nije imala priliku da se nađe na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost ili skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu”, navela je Đurović.

Govoreći o predrasudama, govoru mržnje i mizoginiji koji su sve prisutniji u javnom diskursu, ona je istakla da je veliki broj žena koje se bave politikom u Crnoj Gori imao loša iskustva u tom pogledu i da upravo zbog toga sve manje žena ima želju da se uključi u politiku.

Kako je Đurović ocijenila, tome je naročito doprinio neregulisan prostor društvenih mreža na kojima se često mogu naći vrlo neprimjereni komentari na račun žena.

“Da postoje primjeri ženske kooperativnosti i solidarnosti u Crnoj Gori pokazalo je formiranje Ženskog kluba Skupštine koji je prevazišao partijske razlike i zahvaljujući kome su usvojeni brojni izuzetno korisni zakoni i inicijative”, kazala je Đurović.

Ona je istakla da su prvi pravi politički dijalog u Crnoj Gori napravile upravo žene kroz Ženski klub.

Đurović je navela da se uvijek trudila da oko sebe okupi što više žena, svjesna da, bez međusobne podrške, ne mogu napredovati.

Ona je rekla da žene, kada su posvećene, mogu doprinijeti razvoju društva mnogo više nego muškarci.

“Na tom fonu, zaključila je da su nam potrebne promjene u zakonodavstvu u smislu povećanja kvota za žene na izbornim listama na 40 odsto i međusobna solidarnost kako bi žene ostvarile sve svoje potencijale”, navodi se u saopštenju.

