Potpisan memorandum o saradnji Zajednice opština i NDI

Podgorica, (MINA) – Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) i Nacionalni demokratski institut (NDI) potpisali su memorandum o saradnji i partnerstvu u realizaciji programa NDI, čiji je cilj podrška dobrom upravljanju i uključivanju građana u odlučivanje na lokalnom nivou.

Iz ZOCG su rekli da su memorandum o saradnji potpisale generalna sekretarka te asocijacije Mišela Manojlović i direktorica Kancelarije NDI za Crnu Goru Slavica Biljarska Mirčeski.

„NDI i ZOCG će u partnerstvu nastojati da obezbijede primjenu inovativnih alata i mehanizama za participaciju građana, kao i da jačaju kapacitete lokalnih službenika u odabranim opštinama i predstavnika civilnog društva za primjenu tih mehanizama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da partnerstvo uključuje formiranje radne grupe, sačinjene od predstavnika ZOCG, NDI, opština i civilnog društva, kako bi se kreirale smjernice za unapređenje učešća građana i mjesnih zajednica u odlučivanju u lokalnim samoupravama.

ZOCG je, kako su kazali, preuzela obavezu izrade smjernica za unapređenje učešća građana i mjesnih zajednica u odlučivanju u lokalnim samoupravama, koja proizilazi iz Nacionalnog akcionog plana 2023-2024. Crne Gore, u sklopu inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu.

„NDI od 1997. učestvuje u brojnim programima demokratizacije u Crnoj Gori, koji uključuju unapređenje učešća građana na lokalnom i nacionalnom nivou u cilju promovisanja tema od javnog interesa, pronalaženja rješenja za javne politike i traženja odgovornosti za postupanje javnih funkcionera“, kaže se u saopštenju.

