Potpisan memorandum o obrazovnoj saradnji između Crne Gore i Kine

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović i njen kineski kolega Huai Jinpeng potpisali su danas u Šangaju program o obrazovnoj saradnji za period 2024-2027, kao i sporazum o međusobnom priznavanju visokoobrazovnih isprava.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), program saradnje odnosi se na predškolsko, osnovno, srednje, stručno, visoko i kontinuirano obrazovanje, kao i na oblast nauke i istraživanja.

„A posebna pažnja će biti posvećena razmjeni učenika, studenata i nastavnog osoblja, zajedničkoj realizaciji naučno-istraživačkih projekata, organizovanju seminara i konferencija, radu na zajedničkim publikacijama u renomiranim naučnim časopisima“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će potpisivanje sporazuma omogućiti intenzivniju saradnju između crnogorskih i kineskih obrazovnih institucija i otvoriti novi prostor za saradnju u oblasti obrazovanja, nauke i inovacija.

U saopštenju se navodi da je ministarka u okviru zvanične posjete Šangaju prisustvovala i multilateralnom sastanku u organizaciji Ministarstva obrazovanja Kine i Grada Šangaja.

Sastanak je, kako se navodi, predstavljao priliku za razmjenu znanja i iskustava u oblasti digitalizacije obrazovnog procesa, ali i osmišljavanju modela za uspostavljanje intenzivnije saradnje kada su u pitanju istraživanja i inovacije.

