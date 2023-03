Poslanici nijesu glasali o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta nijesu danas glasali o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović dala je pauzu u radu sjednice koja je počela danas na Cetinju, a nastavak će biti naknadno dogovoren.

Prva sjednica prvog redovnog zasjedanja u ovoj godini kasnila je tri sata, a poslanici su raspravljali o potvrđivanju nekoliko međunarodnih sporazuma.

Skupština je krajem decembra usvojila izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, uključujući amandmane kojima je predviđeno da, ukoliko nadležna izborna komisija ne objavi konačne rezultate izbora u roku od 60 dana od njihovog održavanja, aktuelnom sazivu lokalnog parlamenta mandat prestaje po sili zakona.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je početkom januara vratio Zakon na ponovno odlučivanje, navodeći da bi se njegovoim stupanjem na snagu moglo otvoriti više bitnih pravnih pitanja i nedoumica povodom očuvanja preostalog jedinstva pravnog poretka, ustavnosti i zakonitost.

Đukanović je konstatovao da bi se istovremeno grubo zašlo u pravni prostor i izbornu materiju opšteg pravnog akta sistemskog karaktera i značaja – Zakona o izboru odbornika i poslanika, koji ne može biti izmijenjen i dopunjen bez podrške kvalifikovane dvotrećinske većine poslanika.

