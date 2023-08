Posjetiocima plaža dijelili edukativni materijal CDPR-a

Podgorica, (MINA) – Aktivisti Crnogorskog društva za borbu protiv raka (CDPR) posjetili su od početka avgusta pojedine plaže na crnogorskom primorju i posjetiocima podijelili edukativni materijal sa preporukama za zaštitu kože od neželjenih efekata sunca.

Iz CDPR-a su saopštili da su u brošuri „Čuvajte svoju kožu od neželjenih efekata sunca, može vam trebati”, koja je odštampana u velikom broju primjeraka, pobrojane njihove preporuke u vezi sa koristima od sunčanja, ali i štetnostima.

„U brošuri su navedene osnovne naznake vezane za temu, a to su da je sunčanje zdravo, što nije potpuna istina, kako se mjeri nivo ultravioletnog zračenja, koliki je rizik obolijevanja od kancera kože“, navodi se u saopštenju.

U brošuri je, kako su rekli iz CDPR-a, ukazano da je velika zabluda da tumore kože ne treba operisati, jer je hirurška intervencija zapravo najbolji, a često i jedini način liječenja, i ne smije se odlagati.

Oni su kazali da je na kraju data najvažnija preporuka, koja se odnosi na potrebu redovnog kontrolisanja kože.

„Istovremeno su u brošuri dati savjeti da postupate „Pametno sa suncem”, gdje je nabrojano osam osnovnih preporuka, kao što su – ne sunčajte se između deset i 17 sati, tražite sjenku ili je stvarajte, nosite šešir sa širokim obodom, nosite naočare za sunce, pokrijte ruke i noge“, navodi se u saopštenju.

Preporuke se odnose i na nošenje bijele ili svijetle, lagane odjeće, kao i na potrebu nanošenja kreme za sunčanje sa faktorom minimum 30.

Jedna od preporuka je da bebe mlađe od godinu vrlo malo, ili uopšte ne bi trebalo izlagati suncu.

