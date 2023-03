Porazi DPS-a biće nastavljeni i na predsjedničkim izborima

Podgorica, (MINA) – Porazi Demokratske partije socijalista (DPS) na lokalnim izborima uvertira su u neuspjeh te stranke na predsjedničkim, smatraju u Pokretu Evropa sad (PES).

Iz PES su kazali da su, u nedostatku programa i rezultata nakon 30 godina vlasti, u DPS-u smatrali da je, po potrebi, politika kalkulisanja sa manje brojnim narodima, jedini recept koji im još uvijek može pomoći.

“Međutim, prevaziđena politika DPS-a kojom se aktuelizuju tragična vremena, u kojima je i njihov predsjednik učestvovao, pročitana su gotovo na svakom mjestu u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, dok su se funkcioneri DPS-a bogatili, građane su primoravali da preživljavaju od minimalnih plata i penzija, koje godinama nijesu povećavali.

“DPS i njihov predsjednik su jedino predano radili na uvećanju crnogorske dijaspore”, kaže se u saopštenju.

Iz PES su naveli da iz DPS-a sada pozivaju da im povjerenje ukažu oni koje su, zbog teških životnih uslova, već otjerali iz Crne Gore.

“Za razliku od DPS-a, mi smo već pokazali, a tek ćemo da nastavimo, da stvaramo uslove da se naša dijaspora vrati i živi u Crnoj Gori, a ne da se isti kratkoročno zloupotrebljavaju za samo jedan izborni dan”, poručili su iz PES.

