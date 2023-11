Popović: Sramni napadi na žene potvrđuju da je Šešelj marginalac

Podgorica, (MINA) – Sramni napadi na žene i izražen mizoginizam samo dodatno potvrđuju da je Vojislav Šešelj marginalac, koji ne zaslužuje ni da mu se ime pomene, kazala je potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović.

Ona je rekla da njegovo ponašanje prema ženskom polu ne samo da izaziva gađenje, već i ukazuje na nedostatak poštovanja i vaspitanja.

Popović je dodala da je to sramno za svaku osobu, a kamoli za javnog funkcionera.

„Ovaj iskrivljeni sistem vrijednosti koji on predstavlja samo naglašava hitnost potrebe za promjenom društvenih normi“, navela je Popović u reagovanju povodom publikacije koju je Šešelj objavio.

