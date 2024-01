Popović: Bez kvota nema ni žena u parlamentu

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović poručila je da je potrebno kontinuirano raditi u cilju uklanjanja prepreka sa kojima se žene suočavaju u političkom angažmanu.

Ona se u Davosu, tokom Svjetskog ekonomskog foruma, sastala sa bivšom potpredsjednicom Evropskog parlamenta i predsjednicom i osnivačicom Woman Political Leaders, Silvanom Koh Merin.

Iz Skupštine je saopšteno da je Popović na sastanku istakla važnost postojanja kvota za žene u parlamentu, koje su bile u fokusu razgovora.

“Bez kvota nema ni žena u parlamentu, to je sigurno”, ocijenila je Popović i dodala da je potrebno kontinuirano raditi na uklanjanju prepreka s kojima se žene suočavaju u političkom angažmanu.

Koh Merin je, kako je saopšteno, podržala tu perspektivu.

Ona je naglasila da su kvote ključne za postizanje rodne ravnopravnosti u politici i da se mora aktivno raditi u cilju stvaranja okoline koja podržava žensko liderstvo.

Navodi se da je osnivanje Ženskog kluba u parlamentu Crne Gore upravo odličan korak naprijed u tom pogledu.

“To je suštinski korak ka inkluzivnijem političkom pejzažu”, rekla je Koh Merin.

