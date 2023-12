Popis stanovništva počinje sjutra

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori sjutra će početi Popis stanovništva, domaćinstava i stanova.

Popis bi trebalo da traje 15 dana, ali je moguće da bude produžen za još nekoliko dana.

Predstavnici vlasti i opozcije sklopili su sporazum o uslovima za održavanje popisa, kojim je predviđena kontrola unosa prikupljenih podataka, izrada softvera za njihovu provjeru, zabrana partijama da sprovode popisnu kampanju, kao i proširivanje popisne komisije sa dva člana opozicije i predstavnikom manjinskih naroda.

Popis je trebalo da počne 30. novembra, ali je Demokratska partija socijalista tražila dodatnih nekoliko dana kako bi bili ispoštovani svi zahtjevi definisani sporazumom.

Premijer Milojko Spajić je, na konferenciji za novinare nakon donošenja odluke o odlaganju početka popisa za 3. decembar, kazao da je to veoma bitno, jer će se bez dodatnih troškova postići društvena kohezija.

Iz Demokratske partije socijalista ocijenili su da uslovi koje je isporučio Spajić obezbjeđuju mehanizme za potpunu kontrolu popisa, na način da se prilikom sakupljanja, unosa i provjere neće moći manipulisati i lažirati podaci.

