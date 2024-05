Zenović: Pravi momenat za veliki korak ka EU

Podgorica, (MINA) – Pravi je momenat da Crna Gora napravi veliki korak ka Evropskoj uniji (EU) i država to ovog puta neće propustiti, kazao je glavni pregovarač Predrag Zenović.

On je Televiziji Crne Gore rekao da postoji jasna odlučnost i uvjerenje da proces proširenja mora da se vrati u fokus EU.

Zenović je istakao da je veliko proširenje EU bilo prije tačno 20 godina.

Kako je kazao, postoji izvjesnost da, ako se nastavi trenutnom dinamikom, Crna Gora dobije pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) u junu.

“Postoji izvjesnost da ako se ovom dinamikom nastavi, ako sve institucije, uključujući Skupštinu Crne Gore, usvoje legislativu koja je pripremljena od Vlade, da se dobije pozitivni IBAR u junu za ova dva poglavlja”, kazao je Zenović, prenosi portal RTCG.

