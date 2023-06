Zajedništvo i multikulturalizam neprikosnoveni temelj crnogorskog društva

Podgorica, (MINA) – Zajedništvo, uvažavanje i multikulturalizam neprikosnoveni su temelj crnogorskog društva, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, prisustvovao svečanoj maturskoj akademiji Medrese “Mehmed Fatih” u Tuzima.

„Ova svečanost je lijep povod da se podsjetimo koliko je važno njegovati bogato vjersko i kulturno nasljeđe Crne Gore, u svim njegovim različitostima i promovisati ideal zajedništva, uvažavanja i multikulturalizma, kao neprikosnoveni temelj crnogorskog društva“, rekao je Milatović.

On je istakao da su islamska kultura, njeno nasljeđe i tradicija neraskidiv dio kulturnog prostora Crne Gore.

Milatović je, kako se navodi, iskazao poštovanje prema pripadnicima islamske zajednice i zahvalio za nemjerljiv doprinos koji daju afirmaciji vjerskog sklada i multietničnosti.

On je maturantima poručio da njeguju vrijednosti koje su stekli u Medresi.

„U vremenima koja dolaze saradnjom dokazujemo opredijeljenost očuvanju međuvjerskog sklada i tolerancije kao najvećeg bogatstva Crne Gore, u kojoj svaki građanin ima svoje posebno mjesto i važnost“, poručio je Milatović.

