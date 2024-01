Vrijeme za sveobuhvatnu izbornu reformu

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG) realizovaće u naredne dvije godine projekat „Izborna reforma u fokusu: Vrijeme je!“, sa ciljem da reforma svih segmenata izbornog procesa konačno bude realizovana.

Iz tih nevladinih organizacija (NVO) kazali su da su je cilj da izborna reforma bude realizovana nakon više neuspješnih pokušaja koji traju gotovo deceniju.

„I da se njome napravi korak naprijed, prema demokratskom izbornom procesu, u skladu sa međunarodnim preporukama i standardima“, navodi se u saopštenju.

Iz CDT-a, UZOR-a i UMHCG-a su kazali da projekat realizuju uz podršku Evropske unije (EU), posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Oni su apelovali na novoformirani Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu da što prije počne sa posvećenim i efikasnim radom, koji treba da dovede do značajnih poboljšanja svih zakona koji se tiču izbornih procesa.

„Poslanici imaju veliku priliku da konačno prekinu sa praksama stavljanja političkog ispred interesa demokratske zajednice, i da kroz otvoren i pošten dijalog urade ono za šta prethodni sazivi Skupštine, u posljednjih desetak godina, nijesu imali političke volje“, rekli su iz tih NVO.

Oni su istakli da vjeruju da je konačno došlo vrijeme da se ostvari depolitizacija i profesionalizacija izborne administracije, kvalitetnije zaštiti izborno pravo i poveća transparentnost i tačnost biračkog spiska, kao i ažurnost registara iz kojih se on izvodi.

Kako su ocijenili, treba značajno unaprijediti kontrolu nad finansiranjem izbornih kampanja, sankcionisati zloupotreba javnih resursa i poboljšati normativne propise koji se tiču izborne tišine.

„Nesumnjiva potreba je da građani konačno dobiju priliku da glasaju na otvorenim listama i mogućnost individualnih kandidatura, da se ostvare bolje garancije afirmativne akcije za manjinske zajednice i žene i puna pristupačnost izbornog procesa osobama s invaliditetom“, rekli su iz CDT-a, UZOR-a i UMHCG-a.

Oni su dodali da je potrebno da budu riješena i mnoga druga pitanja koja opterećuju izborni proces, poput medijskog izvještavanja o izborima uz punu zaštitu medijskih sloboda.

Iz tri NVO su naveli da će podržati rad Odbora i, u saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti, pripremiti niz analiza koje će sadržati predloge i preporuke za poboljšanje izbornih zakona.

„Između ostalog, to uključuje analize o izbornoj administraciji, zaštiti biračkog prava, učešću osoba s invaliditetom u izborima, nedozvoljenim stranim uticajima na izbore i drugo“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će realizovati i treninge koji će se fokusirati na pravne propise, pravila i postupke izbornog procesa s posebnim naglaskom na OSI, ali i na sve ostale ranjive kategorije društva, poput Roma i Egipćana.

Iz CDT-a, UZOR-a i UMHCG-a su istakli da žele da doprinesu dijalogu o izbornoj reformi i zato će, kako su naveli, organizovati nekoliko događaja sa poslanicima, građanima i medijima i emitovati podkaste u okviru kojih će se razgovarati o detaljima izborne reforme.

„Takođe, organizovaćemo konferenciju na temu izborne reforme u okviru koje ćemo imati priliku da čujemo mišljenja svih zainteresovanih strana, uključujući predstavnike međunarodne zajednice“, rekli su iz tri NVO.

Kako su najavili, njihova prva aktivnost, nakon početka rada Odbora, biće inicijativa za proširenje njegove nadležnosti, jer se u toku pripreme odluke o njegovom obrazovanju napravio previd, pa se u djelokrugu rada nije našao Zakon o izboru predsjednika Crne Gore, niti set medijskih zakona čiji se djelovi tiču izbornih procesa.

„Nedostaje i neophodna analiza Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o Ustavnom sudu i još nekih zakonskih tekstova koji su veoma važni za regulisanje izbornog procesa“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da novi pregovarački okvir za Albaniju i Sjevernu Makedoniju predviđa snažniji fokus na temeljne reforme, a tu je i funkcionisanje demokratskih institucija.

„U tom dijelu posebna pažnja je posvećena integritetu izbora, njihovom finansiranju, medijskom izvještavanju o njima i dezinformacijama u izbornim procesima“, dodaje se u saopštenju.

Iz CDT-a, UZOR-a i UMHCG-a su naglasili da su to koraci koje je Crna Gora preskočila, a na koje će se, prije ili kasnije, morati vratiti u cilju ispunjavanja političkih kriterijuma EU.

„Zato smatramo da je izborna reforma i rad Odbora idealna prilika da se usvoji i ovaj važan evropski standard“, rekli su iz tri NVO.

Oni su dodali da se nadaju da će Odbor u svom radu ostvariti punu transparentnost i otvorenost i da će, nakon brzog izbora pridruženih članova iz reda NVO i akademske zajednice, koji će stalno učestvovati u njegovom radu bez prava glasa, naći prostor i za sve stručnjake.

„Svojim aktivnostima na projektu želimo još jednom pokazati da je civilno društvo konstruktivan i aktivan partner u reformskim procesima i da nema gotovo niti jednog segmenta izbornog procesa za koji nemamo konkretne predloge za poboljšanje“, poručuje se u saopštenju.

