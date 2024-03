Vlada i partije da budu na liniji evropskih i evroatlantskih vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Vlada i politički subjekti treba da budu na liniji evropskih i evroatlantskih vrijednosti, jer samo tako Crna Gora može biti pouzdan partner država Kvinte i Evropske unije (EU).

To su saopštili predstavnici zemalja Kvinte i EU u razgovoru sa opozicionim liderima.

Iz Demokratske partije socijalista (DPS) rekli su da su sastanku ispred opozicije prisustvovali predsjednik i generalni sekretar DPS-a Danijel Živković i Aleksandar Bogdanović, kao i lideri Socijaldemokrata Damir Šehović i Demokratske unije Albanaca Mehmed Zenka.

Sastanku prisustvovali i lideri Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović i Liberalne partije Vatroslav Belan.

Ispred zemalja Kvinte sastanku su prisustvovali šefica Delegacije EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajzing Rajnke, Velike Britanije Don Meken, Italije Andreina Marsell, Francuske An Mari Maske i otpravnik poslova ambasade Njemačke Ralf Reusch.

Navodi se da su tokom razgovora predstavnici međunarodne zajednice upoznati sa stavovima opozicije o aktuelnoj političkoj situaciji, sa posebnim akcentom na rad parlamentarne većine i najavljene rekonstrukcije Vlade.

Živković je, kako se navodi, istakao kako parlamentarna većina ne vodi državu putem evropskih integracija, posebno ako se ima u vidu najava o rekonstrukciji Vlade sa strankama koje su svojim dosadašnjim djelovanjem pokazale da su suprotstavljene evropskim vrijednostima.

On se osvrnuo na određene poteze kojima akteri parlamentarne većine narušavaju građanski karakter Crne Gore i dodao da to treba da bude znak upozorenja svima koji se zalažu za očuvanje evropskih vrijednosti u Crnoj Gori.

Živković je ocjenio da se u kontinuitetu narušava politička stabilnost i dodao da DPS neće dozvoliti ugrožavanje multietničkog i građanskog karaktera društva, kao ni daljeg napretka Crne Gore ka EU.

Šehović je, kako se dodaje, istakao da je namjera određenih struktura postepeno mijenjanje građanskog karaktera Crne Gore.

On je rekao da postoji velika opasnost da uspiju u toj namjeri ukoliko ti politički subjekti budu u prilici i nađu se u budućoj izvršnoj vlasti.

Zenka je ukazao na značaj zastupanja civilizacijskih vrijednosti po kojima je Crna Gora bila prepoznatljiva, i dodao da zbog očuvanja takvih vrijednosti nije i neće pristati na partnerstvo sa partijama koje su suprotstavljene tim vrijednostima.

Vuksanović je, kako se navodi, izrazio slaganje u ocjeni da manje brojni narodi ne treba da odustanu od svojih ideoloških i političkih principa.

Prema njegovim riječima, upravo ideološka podjeljenost aktuelne vlasti dovodi u opasnost građanski karakter Crne Gore.

Belan je ukazao na opasnosti upliva i uticaja trećih strana i zaključio da se Crna Gora ne smije povući pred retrogradnim idejama koje u Crnoj Gori vide pogodno tle za ispunjavanje svojih interesa.

„Lideri parlamentarne opozicije ocjenili su da u prvih 100 dana rada Vlade ne postoji suštinski napredak Crne Gore u procesu EU integracija, imajući u vidu da evropska agenda nije samo štrikiranje obaveza već unapređenje i izgradnja evropskog sistema vrijednosti, koji se od parlamentarne većine u kontinuitetu narušava“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ambasadori su zahvalili opozicionim liderima na izloženim stavovima.

„I notirali njihovu zabrinutost da je u kontekstu regionalnih i geopolitičkih dešavanja neophodno kontinuirano pratiti političke procese u Crnoj Gori, kako se ne bi dozvolilo da uticaj trećih strana prevlada nad interesima agende Unije“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici diplomatskog kora ponovili nepromijenjen stav da očekuju da Vlada i politički subjekti budu na liniji evropskih i evroatlantskih vrijednosti, jer, kako se dodaje, samo tako Crna Gora može biti pouzdan partner zemalja Kvinte i EU.

