Stabilnost se više oslanja na homogenost nego na brojke

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je od obnove nezavisnosti promijenila šest Vlada, a nijedna nije imala dvotrećinsku, odnosno tropetinsku podršku u Skupštini, što ukazuje na intenzivno, iako složeno sazrijevanje političkog pluralizma, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije na Tviteru su naveli da matematički izraz podrške određenoj Vladi nije uvijek bio preslikan u njenoj stabilnosti, odnosno nestabilnosti, već je to zavisilo od homogenosti političkih subjekata koji su je činili.

“Na primjer, najveću podršku od 55,56 odsto u Skupštini je dobila Vlada Dritana Abazovića, a izgubila je povjerenje nakon prvih 100 dana, što je rekord u brzini gubitka podrške na crnogorskoj političkoj sceni”, rekli su iz CGO.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS