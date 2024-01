Spajić: Za dva mjeseca smo stabilizovali Crnu Goru i smanjili polarizaciju

Podgorica, (MINA) – Vlada je za dva mjeseca napravila istorijske rezultate, stabilizovala je Crnu Goru i smanjila polarizaciju, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je to kazao nakon sastanka sa predsjednikom Vlade Republike Irske Leom Varadkarom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

“U kulturi dijaloga smo napravili presedan evropskog tipa i imamo dobru komunikaciju sa parlamentom. Imamo mnogo ambicioznije planove. Irska je za nas primjer, nadamo se podršci Irske našoj kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji (EU)”, istakao je Spajić, prenosi Pobjeda.

On je dodao da se nada da će Crna Gora uspostaviti i direktne letove sa Irskom.

Spajić je, komentarišući proslavu neustavnog dana Republike Srpske, kazao da predstavnici izvršne vlasti nijesu išli na tu svečanost i da u Vladi slijede zvaničnu državnu politiku.

“Parlamentarci su birani od naroda i mi ne možemo bilo kome zabraniti da se ponaša na određeni način. Neka ponašanja koje su u prošlosti bili karakteristične za opoziciju, u vlasti od toga treba da se uzdrže. Za naše građane je najbitnije da se mi fokusiramo na ekonomiju, evropski put i vladavinu prava”, rekao je Spajić.

Varadkar je kazao da Irska osuđuje napad Hamasa na Izrael, ali i da je odgovor Izraela neproporcionalan.

“Kada je riječ o slučaju pred Međunarodnim sudom pravde mi poštujemo sve što se odnosi na konvenciju”, rekao je Varadkar i dodao da će u svakom slučaju podržati sve što sud odluči.

