Podgorica, (MINA) – To be secure forum u Budvi, umjesto eminentnih stručnjaka iz odbrane bezbjednosti, poslužio je kao platforma za analizu lokalnih izbora u Podgorici i tužakanje sopstvene države, smatra premijer Milojko Spajić.

Spajić je na mreži X napisao da je Vlada Crne Gore ove, kao i ranijih godina, bila pokrovitelj “2BS foruma” očekujući da će Crna Gora ugostiti eminentne stručnjake iz odbrane i bezbjednosti.

“Nasuprot očekivanjima – dobili smo uglavnom platformu za analizu lokalnih izbora vajnih stručnjaka (Mila) Đukanovića i (Jakov) Milatovića koji su utušili strane goste tužakanjem protiv sopstvene države, koristivši forum i kao speed-dating platformu za utvrđivanje koalicije”, naveo je Spajić.

On je kazao da je Vlada, zbog očigledno neadekvatne kontrole kvaliteta sadržaja, zabrinuta zbog načina trošenja novca poreskih obveznika, odnosno da li je forum postigao ciljeve i ispunio očekivanja stručne javnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS