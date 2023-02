Spajić neće odustati od kandidature

Podgorica, (MINA) – Lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić poručio je da neće odustati od kandidature za predsjedničke izbore i da će, ukoliko bude potrebno, objaviti dodatna dokumenta, ali onda kad to zatraže zvanične institucije.

Spajić je to poručio nakon što je Pobjeda objavila dokument koji, kako su kazali, potvrđuje da lider Evrope sad ima i srpski pasoš.

U izjavi dostavljenoj medijima Spajić je rekao da su predsjednički izbori tek 19. marta, i da neke partije još ne znaju svoje kandidate, ali da su već „isukale mačeve“ na njegovu kandidaturu.

„Prvi put od nezavisnosti, partije koje naizgled nemaju ništa zajedničko ujedinjene su, jer ciljaju na istu metu“, smatra je Spajić.

Spajić je naveo da institucija koja nije nadležna za izbore u Crnoj Gori, provjerava njegovo ime i prezime, a da Državna izborna komisija (DIK) razmatra njegov slučaj i prije same kandidature.

„Jeste nelogično, ali jeste i jasno kome to koristi! Rekao sam da u Srbiji nijesam živio. Imam i objavio sam sva potrebna dokumenta koja su predviđena zakonom za kandidaturu. Ako neko bude želio još dokumenata, dobiće, ali kad zvanične institucije budu tražile ono što im po pravu pripada da traže“, poručio je Spajić.

Kako je kazao, predviđanja rezultata i ankete su doprinijele tome da zasluži da bude tema broj jedan.

„Sve afere su za jedan dan zaboravljene, tridesetogodišnja pljačka i zavođenje ljudi takođe. Afera Telekom, afera Koverta, afera Kamp Zlatica, afera Limenka, i mnoge druge. Da nisam rekao da će plate biti 1000 EUR a najniže penzije 450 EUR – niko me ne bi ni pomenuo“, naveo je on.

Spajić je kazao da nije rekao da Crna Gora neće biti mafijaška država, niko ne bi izmišljao njegove nekretnine.

„Da nijesam rekao da će Crna Gora biti zemlja slobodnih ljudi službe bi mirovale. Izgleda da sam samo sa tri rečenice pokrenuo cijeli aparat protiv sebe, natjerao u zagrljaj one koji se javno blate, a tajno grle i dijele plijen“, naveo je Spajić.

On je ocijenio da je samom najavom kandidature uspio.

„Ujedinio sam sve političke parazite i manipulatore, protiv čestitih građana i protiv sebe! Poručujem im – ja neću odustati. Za njih je bolje da odustanu, da ne bi ostali zatrpani pod ruševinama laži koje su 30 godina vješto pripremali i međusobno hranili. Uspjećemo“, poručio je Spajić.

Kako je kazao, Crna Gora će biti zemlja čestitih, vrijednih i sposobnih ljudi i takvi će je voditi.

„Nikada vise ovo neće biti mafijaška država u kojoj je reket prva riječ na slovo R koje se sjete. Biće prosječna plata 1000 EUR, najniža penzija 450 EUR. Točak istorije ne mogu zaustaviti, po cijenu da i mene zaustave. Eto im papira, potvrda i ugovora i predugovora. Džaba. Građani Crne Gore su progledali“, zaključio je Spajić.

