Sjutra predstavljanje liste Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović, Rakčević nosilac

Podgorica, (MINA) – Lista koja će nastupiti na lokalnim izborima u glavnom gradu pod nazivom “Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović”, a čiji je nosilac Luka Rakčević, biće predstavljena sjutra.

Dio odbornika Pokreta Evropa sad u Skupštini Glavnog grada napustilo je taj politički subjekat i formirao Pokret za Podgoricu, koji je podržao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Na predstavljanju liste sjutra će, kako je saopšteno iz tima “Za bolju Podgoricu”, osim Milatovića i Rakčevića, govoriti predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović i kandidatkinja za odbornicu Pokreta za Podgoricu Nađa Ljiljanić.

Lokalni izbori u Podgorici biće održani 29. septembra.

