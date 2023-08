Rumunija podržava evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Rumunija snažno podržava evropski put Crne Gore, saopšteno je na sastanku generalnog sekretara crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Milete Radovanića sa otpravnikom poslova u Ambasadi Rumunije u Crnoj Gori Raduom Gorincioijem.

Kako je saopšteno iz MVP, Radovanić se zahvalio na kontinuiranoj i snažnoj podršci koju Rumunija pruža Crnoj Gori u procesu evropskih integracija, kao glavnom spoljnopolitičkom cilju države.

„Sagovornici su izrazili zadovoljstvo razvojem tradicionalno prijateljskih odnosa dvije zemlje, te ukazali na značaj daljeg intenziviranja saradnje, na svim nivoima“, kaže se u saopštenju.

Radovanić i Gorincioi su ocijenili da će održavanje Ekonomskog foruma Rumunija – Crna Gora, u organizaciji Ambasade Rumunije u Podgorici, Privredne komore Crne Gore i Opštine Podgorica, u saradnji sa nadležnim institucijama, predstavljati važan korak ka jačem umrežavanju dvije države na polju ekonomske saradnje.

Radovanić je naglasio da je značajno i unapređenje kulturnih veza.

On je kazao da su spremni za realizaciju inicijative postavljanja biste Petra II Petrovića Njegoša u Krajovi, kao i biste najvećeg rumunskog pisca Mihaiua Eminsekua u Crnoj Gori.

To će, prema njegovim riječima, doprinijeti boljem upoznavanju građana Crne Gore i Rumunije sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem dvije države.

„Na sastanku je takođe bilo riječi o organizaciji posjete službenika Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu MVP Crne Gore kolegama u Rumuniji, u cilju razmjene iskustava između dva ministarstva na polju konzularnih djelatnosti“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS