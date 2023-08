Rasvijetliti napad na kuću Đuričkovića i pooštriti kazne

Podgorica, (MINA) – Sindikat Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) apelovao je na nadležne državne organe da što prije rasvjetle slučaj aktiviranja eksplozivne naprave ispred porodične kuće službenika UIKS-a Gorana Đuričkovića.

Predsjednik Sindikata Milan Ilibašić smatra da se napadi na službenike bezbjednosnih struktura često dešavaju jer je kaznena politika loša.

“Smatramo da bi trebalo da se službenici UIKS-a, kao i naše kolege iz drugih bezbjednosnih struktura, kroz Krivični zakonik posebno prepoznaju zbog poslova kojima se bave i da kazne za sve vrste napada na njih budu veoma visoke”, naveo je Ilibašić.

On je ocijenio da bi se na taj način značajno smanjio broj napada.

Ilibašić je podsjetio da je Đuričkoviću prošle sedmice ispred kuće postavljena eksploziva naprava velike razorne moći, koja je u velikoj mjeri oštetila njegovu imovinu i ugrozila najbliže.

“To nije bilo samo zastrašivanje našeg kolege, već slobodno možemo reći pokušaj ubistva njega ili nekog od njegovih članova porodice”, rekao je Ilibašić.

On je istakao da su napadi na službenike UIKS-a, u stvari napad na svakog pojedinca koji radi u državnoj upravi i koji je zbog svog posla izložen nekoj vrsti opasnosti.

“Zato apelujemo na sve nadležne državne organe da što prije rasvjetle ovaj slučaj, jer smatramo da su pokazali da to mogu, i da izvršioce i nalagodavca što prije uhapse i procesuiraju”, rekao je Ilibašić.

On je ukazao da to nije prvi slučaj napada na službenike UIKS-a.

“Ali smo se nadali, poslije posljednjeg napada na Predraga Spasojevića koji se desio u decembru prošle godine, da će nadležne institucije obratiti više pažnje na službenike UIKS-a i da neće dozvoliti da se takve stvari više ponove”, dodao je Ilibašić.

On je naveo da su tada organizovali i proteste i jaku medijsku kampanju da javnost što više bude upoznata sa tim slučajem, jer su smatrali da je reakcija nadležnih institucija bila dosta blaga.

“Nadležne institucije su nakon toga uhvatile i procesuirale počinioce tog zločina, čime su pokazale da imamo ljude koji znaju da rade svoj posao”, kazao je Ilibašić.

