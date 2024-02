Proširenje EU na Zapadni Balkan interes Unije i država kandidata

Podgorica, (MINA) – Proširenje Evropske unije (EU) na Zapadni Balkan i ubrzanje procesa pregovora imperativ je i zajednički interes Unije i država kandidata, ocijenjeno je na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja regiona i članica grupe Prijatelji Zapadnog Balkana.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP), domaćin sastanka u Rimu bio je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani.

Šefovi diplomatija Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Kosova, kao Italije, Grčke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Češke, Slovačke saglasili su se da je od vitalnog značaja da EU u potpunosti iskoristi prednosti politike proširenja.

„Ocijenili su da je to, ujedno, geostrateški instrument u rukama Unije, naročito važan u vremenu rastućih konflikata i globalnih bezbjednosnih izazova“, navodi se u saopštenju.

Kako su istakli, članstvo u EU se pokazalo kao katalizator za prevazilaženje bilateralnih ili regionalnih konflikata, ali i jačanje povjerenja i izgradnju snažnih institucija.

Ministri država članica Grupe prijatelja su istakli da se zalažu za postepenu i ubrzanu integraciju, koja bi bila zasnovana na pravičnoj uslovljenosti, u skladu sa principom pojedinačnih zasluga.

„Ojačana saradnja će doprinijeti efikasnijem suočavanju sa spoljašnjim pritiscima i suzbijanju proruskog i drugih štetnih narativa u regionu Zapadnog Balkana, a koji nijesu kompatibilni sa EU vrijednostima i međunarodnim poretkom zasnovanom na pravilima“, istaknuto je tokom sastanka.

Ivanović je kazao da je grupa Prijatelji Zapadnog Balkana format od izuzetnog značaja za države kandidate i evropsku budućnost regiona.

„U aktuelnom trenutku proširenja, ključno je imati prijatelje i podržavaoce unutar Evropske unije. Posebno je važno što je u pitanju grupa zemalja koja poznaje i razumije region Zapadnog Balkana i zahvalni smo na podršci koju nam, i kroz ovaj format, pružate”, rekao je Ivanović.

On je kazao da je politika proširenja dodatno u fokusu zbog dramatičnih promjena u evropskom sigurnosnom pejzažu, ocjenjujući da taj kontekst predstavlja priliku za sve države kandidate, koju treba iskoristiti po principu napredovanja prema individualnim zaslugama.

“Crna Gora ovaj proces ne vidi kao takmičenje, već kao realnu šansu za sve. Kao predvodnik u pregovaračkom procesu, zalažemo se za individualno vrjednovanje rezultata, uvjereni da je napredak jedne zemlje, dobra vijest za sve ostale“, istakao je Ivanović.

On je ukazao na napredak koji je ostvaren u ključnim poglavljima, već u prvim mjesecima rada 44. Vlade.

„Vjerujem da rezultati govore i da Crna Gora djelima potvrđuje svoju odlučnost da reforme na evropskom putu sprovodi dosljedno i posvećeno, sa ciljem da što prije okončamo pregovarački proces. Naš apsolutni prioritet je da ispunimo privremena mjerila u poglavljima 23 i 24 i počnemo sa zatvaranjem poglavlja“ poručio je Ivanović.

Kako je ocijenio, politika proširenja je jedna od najuspješnijih politika EU i proces reforme EU može i treba da se odvija paralelno sa proširenjem.

Iz MVP su saopštili da se Ivanović danas u Rimu sastao i sa ministrom vanjskih poslova Slovačke Jurajem Blanarom.

Navodi se da je u fokusu razgovora sa Blanarom bila evropska integracija, napredak Crne Gore i posvećenost reformama, kao i slovačko zalaganje za novu dinamiku proširenja.

„Bilo je riječi i o bilateralnim temama, naročito saradnji u oblastima obrazovanja, zdravstva i odbrane, kao i saradnji u multilateralnim forumima“, kaže se u saopštenju.

Ivanović je Blanara upoznao sa kandidaturom Crne Gore za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti UN-a za period 2026-2027.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS