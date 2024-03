Predložili izmjene Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, jer je jedan broj raseljenih iz Ukrajine u Crnoj Gori iscrpio zakonske mogućnosti produženja privremene zaštite.

Iz Vlade su objasnili da se izmjenama Zakona u dijelu koji se odnosi na produženje privremene zaštite pristupilo jer je jedan broj raseljenih osoba iz Ukrajine, koje imaju status stranca pod privremenom zaštitom u Crnoj Gori, iscrpio zakonske mogućnosti produženja privremene zaštite u trajanju od dvije godine.

Navodi se da je to u skladu sa odlukama Savjeta Evropske unije (EU), a sve u cilju postizanja standarda EU u oblasti međunarodne zaštite.

Iz Vlade su podsjetili da je Savjet EU 19. oktobra prošle godine donio Odluku o produženju privremene zaštite osobama iz Ukrajine, koje su privremenu zaštitu ostvarile u trajanju od dvije godine, na još jednu godinu – do februara 2025.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe izjava o imovini.

„Potvrđivanjem Sporazuma, Crna Gora iskazuje spremnost za dalje unapređenje sistema sprečavanja i suzbijanja korupcije i opredijeljenost za unapređenje mehanizama međunarodne – regionalne saradnje na tom polju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je svrha Sporazuma sprečavanje korupcije uz pomoć direktne administrativne razmjene podataka koji se odnose na prijavljenu imovinu između strana potpisnica Sporazuma.

„Sporazum se primjenjuje na razmjenu podataka bez obzira na specifičnosti sistema prijave imovine zamoljene strane i strane molilje, kao i na razmjenu podataka u slučaju u kojem zamoljena strana ne zahtijeva od subjekata u svojoj nadležnosti da podnesu izjavu o imovini“, objasnili su iz Vlade.

Kako su rekli, Sporazumom su utvrđeni podaci koji se razmjenjuju, postupak razmjene podataka na zahtjev, mogućnost automatske razmjene, pravo odbijanja zahtjeva, mogućnost i mehanizmi pretraživanja i korišćenja otvorenih baza podataka i direktan pristup.

Iz Vlade su dodali da je utvrđena i mogućnost spontane razmjene podataka, povjerljivost, određivanje kontakt tačke, pitanje troškova pomoći koja se pruža na osnovu Sporazuma kao i jezika.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera, utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na vojnu podršku Irana ruskoj agresiji na Ukrajinu.

Objašnjeno je da se tom odlukom uvode međunarodne restriktivne mjere koje su utvrđene odlukama Savjeta EU od 20. jula i 11. decembra prošle godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa EU u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Vlada je usvojila Informaciju o raspodjeli sredstava Evropske investicione banke (EIB) po osnovu okvirnog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori, i pratećih finansijskih ugovora B, C, D i E namijenjenih za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda i unapređenje sistema vodosnabdijevanja”.

Navodi se da je Vlada dala saglasnost da se preostala sredstva iz okvirnog ugovora proslijede opštinama Nikšić i Pljevlja.

Opštini Nikšić, kako se dodaje, biće proslijeđeno tri miliona EUR, a Opštini Pljevlja 3.055.334 EUR za projekte izgradnje kanalizacione mreže u tim opštinama.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da u saradnji sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, opštinama Nikšić i Pljevlja, kao i DOO „Project Consulting“ Podgorica, pripremi ugovore o transferu kreditnih sredstava jedinicama lokalne samouprave i dostavi Vladi na razmatranje i usvajanje”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je Vlada usvojila Informaciju o zaključivanju Protokola o donaciji između Ministarstava odbrane Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, i prihvatila tekst Protokola.

Iz Vlade su kazali da je, u cilju unapređenja saradnje u domenu odbrane, a u okviru bilateralnih razgovora, britanska strana saopštila da je spremna da donira opremu za oblast traganja i spasavanja crnogorskom Ministarstvu odbrane.

Kako su naveli, oprema je namijenjena Vazduhoplovstvu i Mornarici Vojske Crne Gore (VCG).

“Kako je naglašeno u diskusiji, donirana oprema će značajno poboljšati kapacitete i operativne sposobnosti u izvršavanju svojih redovnih zadataka, kao i u izvršavanju zadataka kroz definisane misije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će ta oprema doprinijeti ispunjavanju NATO ciljeva sposobnosti i unaprijediti kapacitete jedinica VCG.

Ističe se da je donacija vrijedna 186.707 EUR i biće realizovana kroz tri isporuke.

Vlada je danas usvojila i Informaciju o potrebi formiranja Savjeta za prava lica sa invaliditetom jer je, kako se navodi, potrebno da se sinhronizovanim i odgovornim sistemskim radom unaprijedi zaštita i promocija ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava je zaduženo da pripremi za donošenje Predlog odluke formiranja Savjeta.

Vlada je usvojila i Informaciju o ustupanju na trajno korišćenje opreme Sekretarijatu Sudskog savjeta.

Oni su objasnili da je riječ o ispunjavanju obaveze u pregovaračkom poglavlju 23 – pravosuđe i temeljna prava, koja podrazumijeva nabavku računarske opreme za sve institucije pravosuđa, za koju je nadležno Ministarstvo pravde.

Iz Vlade su dodali da je, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, zaključen ugovor o nabavci serverske opreme za potrebe Data centra sudstva, ukupno vrijedne 162.999 EUR.

Ministarstvo pravde je zaduženo da sprovede postupak zapisničke primopredaje sa Sekretarijatom Sudskog savjeta za navedenu opremu

Na današnjoj sjednici usvojena je Informacija o potplsivanju Ugovora u vezi učeśća Cme Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka, gdje će se Crna Gora predstaviti u okviru Zajedničkog paviljona tip C, u izložbenom prostoru ukupne površine 80 metara kvadratnih, sa mogućnošću dogradnje međusprata.

Iz Vlade su naveli da će, pored Crne Gore, u tom zajedničkom paviljonu izložbeni prostor imati Hrvatska, Slovenija, San Marino, Panama, Urugvaj i Gabon.

Kako su kazali, u skladu i sa pravilima Expo organizatora i dosadašnjom praksom učešća Crne Gore na Expo izložbama, dobijena je zvanična potvrda datuma proslave Nacionalnog dana Crne Gore, koji će biti održan 25. maja naredne godine.

“Budući da se radi o najvažnijem događaju svake države učesnice na Expo izložbi, planirano je da bude formirana interresorna radna grupa koja će se detaljno baviti ovim događajem i planiranim programom”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da je jedna od ključnih obaveza da Ministarstvo ekonomskog razvoja raspiše Javni konkurs za izbor idejnog rješenja izložbe u paviljonu Crne Gore.

