Potvrđeni sporazumi o izgradnji mostova preko Tare i Bojane

Podgorica, (MINA) – Skupština je danas potvrdila sporazume crnogorske Vlade sa Bosnom i Hercegovinom (BiH) i Albanijom o izgradnji međudržavnih mostova na Tari i Bojani, zahvaljujući kojima će biti omogućena bolja povezanost Crne Gore sa te dvije države.

Poslanici su na sjednici, sa 52 glasa, usvojili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara BiH o izgradnji međudržavnog mosta preko Tare i priključnih graničnih dionica.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade i Savjeta ministara Albanije o izgradnji međudržavnog mosta preko Bojane podržalo je 46 poslanika.

Skupština je, glasovima 52 poslanika, usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Najrobija o uklanjanju olupina iz 2007. godine.

Prilikom glasanja o ta tri predloga zakona nije bilo glasova protiv, ni uzdržanih.

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović rekao je da će izgradnju mosta preko Tare i priključnih graničnih dionica finansirati Crna Gora i BiH po 50 odsto.

“Izgradnjom ovog mosta i pristupnih saobraćajnica značajno će se unaprijediti bezbjednost saobraćaja i omogućiti bolja povezanost dvije države”, rekao je Radulović.

On je kazao da mu je žao što se skreće pažnja “sa dobrih stvari na praznu političku priču”.

„Fokus treba da bude na stvarima koje su dobre za našu djecu. Do 2030. godine imaćemo devet započetih ili završenih auto-puteva i brzih cesti“, rekao je Radulović.

On je, govoreći o izgradnji međudržavnog mosta sa Albanijom preko Bojane, kazao da obje države snose po 50 odsto troškova za realizaciju tog projekta.

„Izgradnjom ovog mosta i pristupnih saobraćajnih valorazovaće se ovaj dio Crne Gore, povećati bezbjednost saobraćaja i omogućiti bolja povezanost dvije države“, rekao je Radulović.

