PES: Neozbiljan pristup koalicije ZBCG

Podgorica, (MINA) – Prihvatanje ponude sa sastav nove Vlade, a koja je prethodno odbijena, neozbiljno je i dokazuje da koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) etiketira i optužuje one sa kojima bi navodno da sarađuje u novoj Vladi, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad (PES).

Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić danas je rekao da ZBCG prihvata javno iznijetu ponudu mandatara za sastav nove Vlade Milojka Spajića.

Iz PES-a su kazali da se, nakon manipulativog saopštenja ZBCG-a i optužbe na račun PES-a da Spajić fingira pregovore i da nije poslao nikakvu ponudu za učešće u 44. Vladi, dolazi do priznanja lidera ZBCG-a da ponuda postoji i da je danas navodno prihvaćena.

“Dakle, radi se o jako neozbiljnom pristupu i dokazu da ovaj subjekat olako etiketira i optužuje one sa kojima bi navodno da sarađuju u novoj Vladi”, navodi se u saopštenju PES-a.

Iz te partije su kazali da je jako interesantno da to prihvatanje dolazi nakon što su se naslutili prvi obrisi 44. Vlade, poslije višestrukog odbijanja ponude.

Iz PES-a su rekli da prihvatanje ponude dolazi i nakon što se stvorila mogućnost da izvršna vlast bude sastavljena sa onima koji neće odugovlačiti proces i koji nemaju isti stav kao Demokratska partija socijalista (DPS) po pitanju podrške mandataru.

“Nećemo podleći ničijoj namjeri da opstruira i odlaže proces formiranja nove Vlade i tako ugrožava implementaciju programa Evrope sad dva”, poručili su iz PES-a.

