Parlament o skidanju imuniteta poslanicima

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore izjasniće se danas o predlogu za skidanje imuniteta poslanicima Demokratske partije socijalista i Socijaldemokrata zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj.

Administrativni odbor je jednoglasno podržao zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) za ukidanje imuniteta za pet poslanika radi pokretanja postupka zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade.

SDT je zatražilo odobrenje krivičnog gonjenja za nekadašnje članove stambene komisije Vlade Predraga Boškovića, Dragicu Sekulić, Suzanu Pribilović, Ivana Brajovića i Damira Šehovića.

Na dnevnom redu sjednice Skupštine su izmjene Krivičnog zakonika i zakona o igrama na sreću i o koncesijama.

