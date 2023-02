Nenezić: Potvrda o prebivalištvu nedovoljan osnov za odbijanje kandidature Spajića

Podgorica, (MINA) – Potvrda o prebivalištu lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića u Srbiji nije bio dovoljan osnov za odbijanje predsjedničke kandidature, jer Državna izborna komisija (DIK) nije dobila izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), smatra izvršna direktorka Centra za monitoring i istraživanja Ana Nenezić.

DIK u subotu nije potvrdio kandidaturu Spajića za predsjednika Crne Gore.

Nenezić je kazala da DIK, u trenutku donošenja odluke o prihvatanju, vraćanju na dopunu ili odbijanju kandidature Spajića, nije imao nova zvanična dokumenta izdata od MUP-a, već je odluku donio na osnovu prethodno priloženih dokumenata, pribavljenih na zakonit način, od ovlašćenog organa.

Kako je rekla, u trenutku donošenja odluke, DIK je pred sobom imao ista dokumenta koja je priložio i kandidat Andrija Mandić, i kojim su formalno pravno ispunjeni svi traženi uslovi.

„Sa druge strane, dokument o prebivalištu Spajića u Srbiji, DIK je pribavio izlazeći iz svojih nadležnosti, i nije imao izjašnjenje MUP-a u odnosu na taj dokument, te za ovu konkretnu odluku, to nije bio dovoljan osnov“, rekla je Nenezić agenciji MINA.

Nenezić je rekla da su članovi DIK-a, ako su taj dokument uzeli kao osnovu za odbijanje kandidature, morali uvažiti i da je dostavljeni dokument nepotpun, jer ne sadrži preciznu informaciju o tačnom periodu u kojem je Spajić imao prebivalište i da li ga je imao duže od pet godina.

„Međutim, stava sam da dokumenta koja je DIK pribavio nijesu relevantna u ovom konkretnom slučaju jer njih nije pratilo izjašnjenje našeg nadleznog organa MUP-a“, navela je Nenezić.

DIK je, kako je dodala, imao samo dvije mogućnosti – da vrati kandidaturu na dopunu i zatraži nove potvrde o prebivalištu i državljanstvu Spajića, kojim bi se dala prilika nadležnom organu MUP da se ovim povodom izjasni, ili da prihvati kandidaturu.

Ona je istakla da se kandidatura Spjića u smislu sadržaja, odnosno dokumenata, nije razlikovala od kandidature Mandića, a koja je prethodno prihvaćena.

Prema riječima Nenezić, uslijed javnog priznanja Spajića da ima dvojno državljanstvo i prebivalište, a imajući u vidu da Ustavni sud nije funkcionalan i ne može blagovremeno preispitati odluku DIK-a, prilikom donošenja konačne odluke Komisija je morala imati makar izjasnjenje MUP-a, zbog novonastalih okolnosti.

„Ovako donesena odluka vjerujem da je strogo politička i da se može sporiti nakon što Ustavni sud bude funkcionalan“, ocijenila je Nenezić.

Ona je istakla da je, u političkom smislu, Spajić pokazao nedopustivu lakoću obmanjivanja javnosti koja ga, u smislu integriteta, diskredituje kao kandidata koji može biti predsjednik svih građana Crne Gore.

„Ovo je samo još jedna potvrda da je neophodno sprovesti reformu izbornog zakonodavsta i profesionalizovati DIK“, poručila je Nenezić.

Kako je ocijenila, u cilju zaštite integriteta izbornog procesa, a imajući sve potrebne informacije, MUP je morao djelovati proaktivno i po automatizmu pokrenuti upravni postupak.

„Propuštanjem da djeluje, MUP je direktno u nepovoljan položaj doveo kako potencijalnog kandidata, tako i DIK, jer upravo ovo ministarstvo svojim potpisom i pečatom stoji iza tačnosti podataka u prethodno izdatim uvjerenjima Spajiću“, rekla je Nenezić.

Ona je upitala kako, ako u ovom slučaju nijesu uspjeli pokazati ozbiljnost u pristupu, za podatke o građanima koje oni prikupljaju i za čiju tacnost garantuju, vjerovati u tačnost biračkih spiskova za koji su takođe nadležni, a u koji su upisani svi oni čije državljanstvo i prebivalište se u kontinuitetu javno spori.

