Nedović: Amandmanima Vlada uvažava žrtve

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore, amandmanima na Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o genocidu u Srebrenici, uvažava žrtve, ali i sprečava žigosanje naroda zbog zločina pojedinaca, saopštila je poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Jelena Nedović.

Mediji su ranije objavili da će Crna Gora predati dva amandmana na njemačku Rezoluciju o Srebrenici u cilju postizanja što boljih odnosa i smirivanja političke napetosti u regionu.

Ona je u saopštenju navela da amandmani crnogorske Vlade na njemačku rezoluciju, podnijeti uz posredstvo Sjedinjenih Američkih Država (SAD) imaju za cilj da onemoguće manipulacije koje često služe određenim društveno-političkim činiocima za unutrašnje potrebe.

Nedović je kazala da eksponenti tih činilaca uporno učitavaju i komentarišu ono što ne piše i onda, kako je navela, polemišu sa svojom tezom, želeći da stvore percepciju u javnosti koja nije realna i bazirana na činjenicama.

“Tako su juče ekstremistički analitičari bliski bivšem režimu potrčali da izvrijeđaju predlagače i same amandmane kojima se uvažavaju žrtve genocida, individualizuje krivica, te afirmiše Dejtonski mirovni sporazum, a time i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine uz Republiku Srpsku kao entitet u njoj”, navela je Nedović.

Kako je kazala, potpuno je očigledno da zastupnike nekadašnjih aktera ratnih dešavanja i nije briga za regionalni mir i odavanje pijeteta žrtvama, već taj tragični događaj koriste za dnevnu politiku.

“Sve jako važne teme za građane (ekonomija, standard, plate, penzije, EU integracije, zdravlje, prosvjeta) su bile u zapećku zbog retorike bivšeg režima koji je konstantno gurao našu zemlju u međuetničke i identitetske tenzije”, rekla je Nedović.

Ona je istakla da je sa druge strane interesantno da istovremeno i neki pojedinci iz Beograda “poznat po aplauzima, nijesu zadovoljni amandmanima govoreći da su u službi kako bi se isprala savjest pred domaćom publikom”.

“Ostaje zainteresovanim građanima mogućnost da pročitaju sadržaj amandmana i da na osnovu tog saznanja i pristupa zaključe šta je istina u onome što piše”, rekla je Nedović.

Ona je naglasila da je Rezolucija o genocidu u Srebrenici koja je na dnevnom redu u UN-u jako osjetljiva tema i da zbog toga Crna Gora sa multietničkim karakterom ima obavezu da spriječi zloupotrebu žrtava, te pruži dodatan napor ka smanjenju etničkih distanci i prevazilaženju tenzija u regionu.

“Tako bi ovaj dio evropskog kontinenta umjesto konflikta bio usmjeren na ubrzani ekonomski razvoj i integraciju u EU”, zaključila je Nedović.

