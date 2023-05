Milatović u ponedjeljak počinje politički dijalog

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović najavio je da će u ponedjeljak početi politički dijalog na najvišem nivou.

On je novinarima, nakon sastanka sa američkim senatorima Krisom Marfijem i Gerijem Pitersom, kazao da će sjutra svi nosioci izbornih lista dobiti poziv za sastanak u ponedjeljak.

“Gdje ćemo u razgovoru imati priliku da građanima i strateškim partnerima Crne Gore pošaljemo poruku da je Crna Gora konačno zrelo društvo da ima izbore koji će proći u demokratskom ambijentu“, naveo je Milatović.

On je rekao da će polički dijalog na najvišem nivou, koji će početi u ponedjeljak, biti nastavljen nakon izbora.

Milatović je istakao da između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država postoji strateško partnetrstvo, koje je vrlo važno, posebno u ovim trenucima važnih političkih promjena koje se dešavaju u Crnoj Gori.

