Memorijalni turnir u znak sjećanja na Srđu Dragaševića

Podgorica, (MINA) – Cetinje će od 22. do 29. juna biti domaćin Memorijalnog turnira u znak sjećanja na Srđu Dragaševića, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Dragašević je preminuo prošle godine, a ove godine Šahovski savez u saradnji sa porodicom Dragašević, Ministarstvom sporta i mladih i Opštinom Cetinje organizuje Open turnir u njegovu čast.

Predviđeno je igranje A i B turnira, a gornja rejting granica za B turnir je 2.100 rejting poena.

Ukupan nagradni fond iznosi 15.000 EUR, od čega će 12 hiljada pripasti A turniru.

Pobjednik glavnog turnira osvojiće, osim pobjedničkog pehara, vrijednu novčanu nagradu u iznosu od dvije hiljade EUR, a nagradni fond je raspoređen na 15 redovnih nagrada.

Specijalne nagrade za najuspješnijeg kadeta i kadetkinju nose ime Srđe Dragaševića.

Dragašević je bio predsjednik Šahovskog saveza u periodu od 2004. do 2011. godine.

To je period kada je Šahovski savez Crne Gore primljen u FIDE i ECU, a Crna Gora uvela šah u škole, organizovala velika zvanična takmičenja, po prvi put samostalno nastupila na olimpijadama i ekipnim prvenstvima Evrope.

Bio je to period velikog uzleta crnogorskog šaha, u velikoj mjeri zahvaljujući čovjeku koji je neizmjerno obožavao drevnu igru i slobodno vrijeme provodio za tablom.

Uspješno je pokrio sva 64 polja i uz Stanislava Ćana Koprivicu organizovao superturnir u Nikšiću 1983. na kojem su igrali Kasparov, Talj, Spaski, Petrosjan, Larsen, Portiš, Gligorić, Ivanović.

Očekuje se da turnir privuče veliko interesovanje šahista iz Crne Gore, ali i drugih zemalja i da Cetinje krajem juna bude domaćin izvanrednog turnira, baš onakvog kakvog je zaslužio Srđa Dragašević.

Trenutnu listu učesnika predvodi Nikita Petrov, aktuelni šampion Crne Gore, a slijede velemajstori Mihail Brjakin i Zaur Mamedov.

