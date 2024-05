Vuković: Podstičemo ukupan ekonomski razvoj i put Crne Gore ka EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Koordinisani napori sa Evropskom unijom (EU) i partnerskim međunarodnim finansijskim institucijama, kakva je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), podstiču ukupan ekonomski razvoj Crne Gore i njen put ka EU, poručio je ministar finansija, Novica Vuković.

Iz Ministarstva finansija saopšteno je da se Vuković sastao sa potpredsjednikom za politiku i proširenje u EBRD, Markom Bowmanom, u okviru Godišnjih sastanaka Odbora guvernera EBRD-a u Jerevanu.

Vuković je zahvalio za snažno partnerstvo koje Crna Gora ima sa EBRD-om već 21 godinu, kroz različite investicije u energetsku, putnu i željezničku infrastrukturu, trgovinu, agrobiznis, kao i u sektoru malih i srednjih preduzeća i dosadašnju podršku u ukupnom iznosu od 804 miliona EUR.

On je kao posebno važnu naglasio podršku EBRD-a za izgradnju druge dionice autoputa, projekta od strateškog značaja za Crnu Goru koji će, kako je ocijenio, doprinijeti bržem ekonomskom razvoju države.

Vuković je u Jerevanu poručio da agenda saradnje sa EBRD-om ostaje fokusirana na poboljšanje životnog standarda, njegovanje konkurentnih ekonomija otpornih na klimatske promjene, podršku privatnom sektoru, otvaranje novih radnih mjesta i ekonomsku inkluziju.

„Bowman je pohvalio ekonomske rezultate Crne Gore ostvarene tokom ove godine, iskazavši spremnost institucije koju predstavlja da finansijski i tehnički podrži projekte Crne Gore iz Plana rasta za Zapadni Balkan“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je dogovoren nastavak saradnje u oblastima energetike i saobraćaja i da je najavljena posjeta odbora direktora EBRD-a Crnoj Gori sredinom juna.

Kako su naveli, Vuković se u Jerevanu sastao i sa potpredsjednicom OPEC fonda, Shaimaom Al-Sheiby, sa kojom je, između ostalog, razgovarao o potpisivanju Partnerskog okvira za državni i privatni sektor.

Al-Sheiby je poručila da je saradnja kroz DPL aranžman samo početak saradnje sa Crnom Gorom i da će se ubuduće raditi na produbljivanju partnerstva sa međunarodnim investiciono razvojnim fondovima, koji bi pružili podršku i privatnom sektoru.

„Tokom prva dva dana posjete Jermeniji, Vuković se, sa saradnicima, susreo i sa rukovodstvom INTESA banke i Citi Banke, prezentujući investicione potencijale i težnju Crne Gore da istovremeno kreira povoljne uslove, kako za međunarodne partnere, tako i za domaću privredu“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS