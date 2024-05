Dobrosusjedski odnosi Crne Gore i Kosova osnov za jačanje ukupne saradnje

Podgorica, (MINA) – Dobrosusjedski odnosi između Crne Gore i Kosova osnov su za jačanje ukupne bilateralne saradnje, kazala je potpredsjednica Vlade Kosova i ministarka vanjskih poslova i dijaspore, Donika Gervala Švarc.

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku Nik Đeljošaj sastao se sa Gervalom Švarc tokom radne posjete Prištini.

„Kosovska potpredsjednica poželjela je dobrodošlicu Đeljošaju i istakla dobrosusjedske odnose između Crne Gore i Kosova kao osnov za jačanje ukupne bilateralne saradnje“, navodi se u saopštenju kabineta Đeljošaja.

Đeljošaj je ponovio da je Crna Gora privržena evroatlantskim vrijednostima i kao takva prijatelj Kosova.

„Nastavićemo da sarađujemo na svim nivoima i radimo na našoj zajedničkoj evropskoj perspektivi. Budućnost regiona je u Evropskoj uniji”, istakao je Đeljošaj.

On je zahvalio Gervali Švarc na prijemu, izrazivši spremnost za dalju saradnju radi unapređenja bilateralnih odnosa u zajedničkom interesu.

