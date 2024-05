Milatović: Crna Gora je uz Slovačku i njen prijateljski narod

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović najoštrije je osudio napad na premijera Slovačke Roberta Fica.

On je na društvenoj mreži X naveo da je šokiran napadom na Fica i da najoštrije osuđuje taj gnusan akt nasilja.

Milatović je Ficu poželio brz oporavak.

“U ovim teškim momentima Crna Gora stoji uz Slovačku i njen prijateljski narod”, poručio je Milatović.

