HRA: Spriječiti manipulacije prilikom glasanja za predlog predsjednika Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Donošenje odluke o utvrđivanju kandidata za izbor predsjednika Vrhovnog suda od ključnog je značaja ne samo za taj sud i sudstvo, već i napredak cijele Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), poručili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz te nevladine organizacije (NVO) u saopštenju su naveli da je Vrhovni sud za sjutra u devet sati zakazao Opštu sjednicu, na kojoj će intervjuisati kandidate za funkciju predsjednika tog suda i glasati koga će od njih predložiti Sudskom savjetu za izbor.

Međutim, kako su kazali iz HRA, još je nepoznato koliko glasova kandidat treba da dobije da bi bio predložen.

U toj NVO smatraju da je potreban broj glasova za utvrđivanje predloga za izbor predsjednika Vrhovnog suda 11, a nikako 13, kako je to najavila vršiteljka dužnosti predsjednice tog suda Vesna Vučković.

„Kako je ukupan broj sudija u Vrhovnom sudu 17, od tog broja treba računati dvotrećinsku većinu, koja iznosi 12, odnosno 11, ako Opšta sjednica odluči da ne glasa sutkinja tog suda Ana Vuković, koja je kandidatkinja na konkursu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nedopustivo to što Vrhovni sud nije izmijenio Poslovnik o radu Opšte sjednice i precizirao pravilo o potrebnom broju glasova za utvrđivanje predloga za izbor predsjednika tog suda.

Tu izmjenu je, kako su rekli iz HRA, još 15. marta najavila Vučković.

Iz te NVO su kazali da je nepoznato zašto to nije učinjeno.

„Ovako će se to pravilo sjutra ponovo ad-hoc utvrđivati glasanjem prije Opšte sjednice Vrhovnog suda, kao i više puta do sada, što stvara pravnu nesigurnost i ne uliva povjerenje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vučković nedavno, u izjavi za medije, najavila da kandidat treba da osvoji 13 glasova da bi bio predložen za izbor.

Do tog broja je, kako su naveli iz HRA, došla nelogično, računajući da je ukupan broj sudija Vrhovnog suda 19, koliko bi trebalo da ih bude, umjesto 17, koliko ih stvarno ima.

„Ako bi se primjenio metod Vučković, to bi značilo da se glasovi dvoje nepostojećih sudija računaju kao negativni glasovi, što je apsurdno“, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su rekli da se time, u suštini, onemogućava uspješan izbor i zadržava status quo.

Vrhovni sud je, kako su kazali iz te NVO, već ranije primjenjivao drugačiji sistem obračuna glasova 2021. godine, kada je sudiju Miraša Radovića predložio za predsjednika.

„Opšta sjednica je tada dvotrećinsku većinu izračunala od 14 sudija koliko ih je tada realno bilo u Vrhovnom sudu, što je jedina logična interpretacija riječi „ukupan broj sudija“, u smislu postojećih sudija, bez sudijskih „duhova““, navodi se u saopštenju HRA.

Prema njihovim riječima, dodatno neriješen problem je pitanje da li sudija kandidat treba da glasa za sebe ili ne, jer je i to pravilo različito primjenjivano.

To pitanje je, kako su rekli iz HRA, posebno bitno sad, kad je jedna kandidatkinja sutkinja Vrhovnog suda Ana Vuković, a njen protivkandidat, Miodrag Pešić, to nije.

„Ako se njoj omogući da glasa za sebe, a Pešiću ne, to ih stavlja u neravnopravan položaj“, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su apelovali na Vrhovni sud da odgovorno pristupi utvrđivanju pravičnog pravila o glasanju i broju potrebnih glasova.

„Ponavljamo da je donošenje odluke o utvrđivanju kandidata za izbor predsjednika Vrhovnog suda od ključnog značaja ne samo za Vrhovni sud i sudstvo, već i za napredak cijele Crne Gore ka članstvu u EU“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS