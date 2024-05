Mandić: Zaprepašćen sam atentatom na Fica

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je zaprepašćen atentatom na slovačkog premijera Roberta Fica, kojem je, kako je naveo, narod ukazao veliko povjerenje i čast da vodi Vladu Slovačke.

On je rekao da se za život Fica danas mole i građani Crne Gore.

„Zaprepašćen sam atentatom na Fica, slovačkog državnika kojem je njegov narod ukazao veliko povjerenje i čast da vodi Vladu Slovačke“, naveo je Mandić na društvenoj mreži X.

