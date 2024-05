Varhelji obišao ključne energetske i ekološke projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska unija (EU) očekuje od Vlade Crne Gore da brzo pristupi usvajanju prostornog plana, koji će omogućiti završetak domaće energetske mreže i povezivanje sa mrežom Srbije do 2027. godine, rekao je komesar za susjedstvo i proširenje, Oliver Varhelji.

Kako je saopšteno iz Evropske kuće, Varhelji je posjetu Crnoj Gori započeo obilaskom dva ključna infrastrukturna projekta finansirana sredstvima EU – transformatorskog postrojenja Lastva i Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Tivat/Kotor.

Transformatorsko postrojenje Lastva je ključni dio crnogorske sekcije Transbalkanskog elektroenergetskog koridora, u koji je EU uložila oko 120 miliona EUR kroz grantove i povoljne kredite.

Prema riječima Varheljija, energetska sigurnost i održiva proizvodnja energije iz obnovljivih izvora su jasni ciljevi EU energetske politike.

„Energetsko postrojenje koje smo danas posjetili je važan primjer i dio mnogo veće slike, podržane od strane institucija i država članica EU kroz pristup Tim Evropa”, rekao je Varhelji.

On je, kako je saopšteno, izrazio podršku EU crnogorskoj posvećenosti daljem jačanju nacionalne energetske mreže, zajedno sa postepenim, ali jasnim zatvaranjem Termoelektrane Pljevlja (TEP).

“EU očekuje od Vlade Crne Gore da brzo pristupi usvajanju prostornog plana koji će omogućiti završetak domaće energetske mreže i povezivanje sa mrežom Srbije do 2027. godine”, kazao je Varhelji.

On je posjetio i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje je podržano sredstvima EU, kao ključni objekat za zaštitu životne sredine i turizam u primorskim opštinama Tivat i Kotor.

Varhelji je poručio da su zaštita životne sredine – osiguranje čiste vode, vazduha i efikasno prikupljanje i reciklaža otpada od suštinskog značaja za dobrobit građana Crne Gore.

„Takođe, to je važan pokretač ekonomskog rasta i turizma u Crnoj Gori, i ključni element pristupnog procesa Crne Gore EU”, rekao je Varhelji.

On je podsjetio da je EU podrška zaštiti životne sredine zastupljena širom zemlje, navodeći novi sistem za prečišćavanje otpadnih voda za Glavni grad kao najznačajniji primjer.

Varhelji je naglasio da će novo postrojenje u Podgorici donijeti značajne prednosti ne samo stanovnicima Glavnog grada, već i rejonu Skadarskog jezera, kao i primorskom regionu.

„On je istakao dugogodišnju podršku koju EU pruža Crnoj Gori u pogledu izgradnje kapaciteta i investicija u sektorima energetike i životne sredine, potvrđujući posvećenost EU da pruži pomoć kroz proces pristupanja i nakon toga“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će kasnije danas Varhelji imati bilateralni sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem, kako bi razgovarali o prioritetnim reformama za ispunjenje privremenih mjerila u okviru poglavlja o vladavini prava.

„Varhelji će sjutra učestvovati, zajedno sa liderima Zapadnog Balkana, na trećem regionalnom samitu o Planu rasta za Zapadni Balkan u Kotoru“, dodaje se u saopštenju.

