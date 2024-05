SC Derbi prvi finalista

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija prvi su finalisti plej-ofa košarkaške lige Crne Gore.

SC Derbi je večeras u Tivtu, u drugom meču polufinala, savladao Teodo 87:68 i sa 2:0 izborio plasman u finale.

Pred svojim navijačima slavio je 89:61.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je David Mirković sa 15, Zoran Vučeljić je ubacio 14, a Luka Bogavac 12 poena.

Istakao se i Tomislav Ivišić sa dabl-dabl učinkom 11 poena i deset skokova.

U ekipi Teoda koji Vladan Kaluđerović i Nikola Tadić postigli su po 16, a Andrija Vučurović 14 poena.

U drugom polufinalu rivali su Budućnost i Sutjeska, koja će sjutra biti domaćin drugog meča (18.00).

Budućnost je prvi međusobni duel dobila 84:77.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS