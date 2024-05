Bečić i Krapović posjetili kasarnu VCG u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Uloga Vojske Crne Gore (VCG) u očuvanju bezbjednosti države ne može biti precijenjena i Vlada zna sa kojim se izazovima i obavezama profesionalno i požrtvovano vojnici suočavaju, kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

Iz Ministarstva odbrane saopštili su da su resorni ministar Dragan Krapović i Bečić posjetili danas kasarnu VCG “Vladimir Knežević Volođa” u Pljevljima, kako bi se upoznali sa namjenom, operativnim kapacitetima, izazovima i planovima za budućnost Prvog i Drugog pješadijskog bataljona Vojske.

Kako su rekli iz tog Vladinog resora, Bečić i Krapović su se sastali sa komandnim kadrom VCG, pri čemu su razgovarali o trenutnom stanju, sposobnostima, planovima modernizacije i daljem razvoju oružanih snaga.

„Bečić je kazao da uloga VCG u očuvanju bezbjednosti naše zemlje ne može biti precijenjena i da Vlada zna sa kojim izazovima i obavezama se profesionalno i požrtvovano naši vojnici suočavaju“, navodi se u saopštenju.

On je poručio da će zato nastaviti da rade predano, da poboljšavaju uslove rada i obezbjeđuju adekvatnu opremu, kako bi vojnici obavljali dužnosti na najbolji mogući način.

„Dobrobit pripadnika Vojske je naš prioritet, a vaš trud inspiracija za sve nas“, rekao je Bečeić.

U sistemu bezbjednosti i odbrane, kako je kazao, nema mjesta podjelama i nemoralnostima bilo koje vrste.

„Ima mjesta samo za zajedništvo, timski duh i principe časti i profesionalizma. To je jedini put snažne države, jake vojske i sigurne budućnosti“, istakao je Bečić.

Krapović je ocjenio da je Prvi pješadijski bataljon stub borbene moći VCG, navodeći da je zadovoljan obučenošću i opremljenošću te jedinice.

On je naglasio da će taj bataljon imati punu podršku Ministarstva kojim rukovodi u prevazilaženju svih izazova i unapređenju uslova rada.

Krapović je poručio da je odlučan da obezbijedi bolje uslove za sve pripadnike Vojske, kao i da će nastaviti da podžava ulaganja u infrastrukturu, modernizaciju i unapređenje životnog standarda vojnika.

„Bečić i Krapović obišli su i objekat starog parka motornih vozila, koji se nalazi u neposrednoj blizini Doma vojske“, naveli su iz Ministarstva odbrane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS