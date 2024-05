Crvena zvezda dobila i drugi duel

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Partizan 80:73 i poveli 2:0 u finalu plej-ofa ABA lige.

Tim grčkog stručnjaka Janisa Sferopulosa

do pobjede vodio je Nemanja Nedović sa 21, Džoel Bolomboj je ubacio deset, a poen maje Miloš Teodosić.

U ekipi Partizana najbolji je bio Džejlin Smit sa 12, dok su po poen maje ubacili Zek Ledej, Pi Džek Doužer i Bruno Kaboklo.

Finale se igra na tri pobjede, a prvi naredni meč na programu je u nedjelju u Beogradskoj areni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS