Održan sajam zapošljavanja za studente

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sajam poslova, Job Fair, koji je omogućio studentima da stupe u direktan kontakt sa predstavnicima 14 kompanija, uspješno je realizovan, saopšteno je sa ovogodišnjeg događaja održanog u sklopu zgrade Tehničkih fakulteta.

Studenti su na ovogodišnjem sajmu bili u mogućnosti da predaju svoje biografije i informišu se o slobodnim radnim mjestima, stručnom osposobljavanju ili mogućnostima za praksu u narednim ljetnjim mjesecima.

Ovo je četvrti sajam zapošljavanja koji u partnerstvu organizuju studentska organizacija EESTEC LC Podgorica i Unija poslodavaca (UPCG).

Dekan Elektrotehničkog fakulteta, Budimir Lutovac, naveo je da taj događaj može biti početak karijere za mnoge studente i da će im pružiti šansu da dobiju uvid u tržište rada.

On je, kako se navodi u zajedničkom saopštenju organizatora, poručio da je ovo prilika da još kao studenti zakorače u profesionalni svijet i budu otvoreni za nove izazove.

Predsjednik UPCG, Slobodan Mikavica, kazao je da je Unija poslodavaca svjesna da se zbog ograničenog ili nedostajućeg radnog iskustva, mladi nalaze u specifičnoj situaciji koja im u startu otežava ulazak na tržište rada.

“Upravo zato, sajam predstavlja sjajnu priliku za mlade a ujedno i za poslodavce da pronađu kvalitetan kadar za rad”, rekao je Mikavica.

Predsjednica EESTEC LC Podgorica, Jovana Ćipranić, kazala je da je već postala tradicija da se svake godine u maju okupljamo u cilju pružanja podrške aktivnostima kao što su smanjenje nezaposlenosti među mladima, uspostavljanje bolje komunikacije između obrazovnog sistema, kompanija koje posluju u našoj zemlji i studenata.

Slobodna radna mjesta kao i mogućnosti za odrađivanje prakse i stručnog usavršavanja na ovogodišnjem sajmu ponudile su sledeće kompanije: One Crna Gora, Ramel, NLB Banka, CGES, Vega IT, Telekom, Datadesign, BB Solar, Codeus, Amplitudo, Post4.me, Infinum, Mbanq i Sienersys.

