Milatović u ponedeljak nastavlja konsultacije o mandataru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nastaviće u ponedeljak konsultacije o mandataru za sastav nove vlade sa predstavnicima Force, Demokratske unije Albanaca i CIVIS-a.

Milatović je danas u rezidenciji na Cetinju razgovarao sa predstavnicima Građanskog pokreta (GP) URA, Socijaldemokrata,H rvatske građanske inicijative (HGI) i liste Socijalističke narodne partije (SNP) i Demosa.

Lider GP URA Dritan Abazović rekao je da će ta partije, ukoliko se ne obezbijedi većina za formiranje nove vlade, predložiti svoj model i poručio da njihovu podršku ne mogu imati oni koji sa njima ne razgovaraju.

Lider Socijaldemokrata Damir Šehović kazao je da je logično da mandatar za sastav nove vlade bude predsjednik Pokreta Evropa sad Milojko Spajić, dodajući da to ne znači da će bilo ko imati blanko podršku SD-a.

Predsjednik SNP-a Vladimir Joković rekao je da ta partija i Demos daju načelnu podršku da mandatar za sastav nove vlade bude Spajić, ali ne i blanko podršku dok se ne postigne potpuni dogovor.

Predsjednik HGI Adrijan Vuksanović ocijenio je da Spajiću treba dati priliku da formira vladu i dodao da HGI neće pristati da bude dio izvršne vlasti ukoliko u njoj bude koalicija Za budućnost Crne Gore.

