Koalicija oko PES-a predala listu za izbore u Budvi

Podgorica, (MINA) – Koalicija okupljena oko Pokreta Evropa sad (PES) predala je budvanskoj Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) zajedničku listu za predstojeće lokalne izbore u toj opštini.

Koaliciju, čiji je naziv liste „Evropa sad-Budva ima šansu-dr Predrag Zenović“, osim PES-a, čine i Nova Budva i Slobodni građani.

Nosilac liste Predrag Zenović rekao je da su, osnaženi partnerima Novom Budvom i Slobodnim građanima, uvjereni u odličan rezultat.

„Naša vizija je napredna, uspješna Budva, grad koji brine o svim svojim ljudima“, poručio je Zenović.

On je kazao da je njihova lista temelj nove vlasti.

„Poslije svih teških godina, svima nam je potrebna stabilna vlast koja će se oslanjati na stručnost i odgovornost, vlast koja će imati integritet i koja će jednako brinuti o mladima i penzionerima“, dodao je Zenović.

On je kazao da žele ekonomski snažnu, uređenu i evropsku Budvu.

„Zato vas pozivam da glasate za budućnost, glasajte za Evropu sad: Budva ima šansu“, naveo je Zenović.

