USSCG obilježava Međunarodni praznik rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindkata (USSCG) danas će, umjesto tradicionalnom šetnjom, Međunarodni praznik rada obilježiti dvosatnom manifestacijom na Trgu nezavisnosti, pod sloganom Dan otpora, ne odmora.

Na taj način će zvanično početi kampanju o reformi stambene politike i zaštite preduzeća od nacionalnog interesa.

Iz USSCG su kazali da zaposleni u Crnoj Gori i ovaj 1. maj dočekuju u nedostojanstvenim uslovima, a da su glavni problemi i dalje rad na crno, neplaćeni prekovremeni sati, kao i nesigurnost ugovora o radu.

Oni su pozvali Vladu, lokalne vlasti i poslodavce da pokažu punu posvećenost efikasnoj primjeni radnih i socijalnih prava.

USSCG će, kako su najavili, svoj doprinos tom cilju dati manifestacijom na kojoj će promovisati rezolucije. Oni su objasnili da na taj način žele da se približe građanima i građankama, kao i da te rezolucije učine što vidljivijim kako bi dobili dodatnu podršku u njihovoj implementaciji.

Manifestacija će početi u deset sati, na Trgu nezavisnosti u Podgorici, a prvih 500 građana dobiće i prigodne poklone.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS