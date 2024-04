Kneževiću potvrđen pritvor

Podgorica, (MINA) – Vanraspravno vijeće Višeg suda predsjedniku Atlas grupe Dušku Kneževiću potvrdilo je pritvor koji mu je ranije određen, prenose Vijesti.

Knežević je oko 19 sati i 30 minuta sproveden u podgorički Viši sud, nakon što je danas izručen iz Velike Britanije u Crnu Goru.

Protiv Kneževića u Crnoj Gori podignute su tri optužnice – za organizovanje kriminalne grupe, pranje novca i zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS