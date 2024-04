CEP predala listu za izbore u Budvi

Podgorica, (MINA) – Crnogorska evropska partija (CEP) predala je danas listu Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) Budve listu za predstojeće lokalne izbore u toj opštini.

Naziv liste je “Crnogorska Evropska Budva – Novak Adžić – CEP”.

Iz CEP-a su rekli da je OIK verifikovala njihovu listu i da će samostalno nastupiti na izborima.

Izbori u Budvi zakazani su za 27. maj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS