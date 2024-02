Milatović: Ostajem posvećen funkciji predsjednika države

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović poručio je da će nakon ostavke u Pokretu Evropa sad (PES), ostati posvećen funkciji predsjednika država, a da će, ako se odluči za drugačije političko djelovanje, na vrijeme obavijestiti javnost.

Milatović je novinarima, govoreći o ostavci na funkcijama u PES-u, kazao da je oko toga svima sve jasno.

On je istakao da ne želi da njegova ostavka opterećuje crnogorsku javnost i da našteti svojim doskorašnjim partijskim saborcima.

“U odnosu na određene stvari koje su se dešavla posebno u posljednih par mjeseci ne želim da više da dajem bilo kome svoj legitimitet, a posebno ne ukoliko se radi o odlukama koje su se donosile i načinu rada suprotnom pricipima na kojima je PES osnovan”, rekao je Milatović.

On je kazao da javnost prepoznaje da je bio u potpunosti posvečen funkciji predsjednika države i da će to tako ostati.

“Ako se odlučim za drugačije političko djelovanje na vrijeme ću obavijestiti javnost”, rekao je Milatović.

